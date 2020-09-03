09:37 03.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Порошенко хочет стать мэром Киева: экс-президент планирует участвовать в выборах

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассматривает возможность баллотироваться в мэры города Киева. Он может пойти на выборы от "Европейкой Солидарности".

Порошенко хочет стать мэром Киева: экс-президент планирует участвовать в выборах

На данный момент рассматривается возможность в партии выдвинуть своего лидера на выборы мэра Киева. Так как в партии считают столицу очень важным стратегическим объектом, поэтому кандидат должен быть очень сильны, с шансами на победу

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PavlovskyNEWS.

"Есть сомнения в том, стоит ли Порошенко понижать свой статус на предстоящих выборах мэра. Поэтому в партии приняли решение проверить рейтинг лидера, развесив плакаты в Киеве с надписью "Наша цель - Европейский Киев" и с изображением бывшего гаранта", - отмечается в телеграм канале.

В тоже время источник добавляет, что если рейтинги покажут рост, то Порошенко может стать весьма реальным кандидатом на должность мэра столицы.

Ранее мы сообщали, что экс-народный депутат Украины Борислав Береза принял решение баллотироваться в мэры города Киев. Он будет принимать участие в выборах киевского городского главы, которые пройдут 25 октября. Именно он проиграл Кличко во втором утре на предыдущих выборах.


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