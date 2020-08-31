Десятый день после отравления: стало известно состояние Навального

О стоянии здоровья сообщают в клинике "Шарите", в которой и лечится российский политик. Отмечается, что за оппозиционером наблюдают не только врачи, но также и охрана. Информацию о его состоянии публикуется с согласия его жены Юлии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"По последним данным от "Шарите", состояние Навального стабильное. Угрозы жизни нет, однако состояние описывают, как серьезное. Навальный до сих пор в искусственной коме, в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Каким оппозиционера выведут из комы и какими могут быть долгосрочные последствия для его здоровья, прогнозировать пока трудно", - отмечает источник.

За неделю, пока Навальный находится в больнице в Берлине, не появилось ни одной новой фотографии из палаты или из больницы. За лечение Навального платят частные лица, но кто именно не сообщается.

Ранее появилась неожиданная версия отравления Навального. В