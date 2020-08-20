В России отравили оппозиционера Навального: он находится в тяжелом состоянии в больнице

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем твиттере сообщила, что Навального госпитализировали после экстренной посадки в Омске самолета, летевшего из Томска в Москву.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания. Алексей в реанимации", - написала она в нескольких постах.

По данным ТАСС, в больнице скорой медицинской помощи №1 Омска подтвердили, что Навальный был доставлен в их медицинское заведение. Там отмечают, что он лежит в токсикореанимации. Главный врач больницы заявил, что состояние политика оценивается как тяжелое.

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