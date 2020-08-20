11:20 20.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина ответит Беларуси за "вагнеровцев": варианты событий

В украинских дипломатических кругах уже обговаривают варианты развития событий по поводу решения Беларуси выдать боевиков с ЧВК "Вагнер" Российской Федерации, хотя среди них были и украинцы, которые воевали за так называемые ДНР и ЛНР на Донбассе.

Украина ответит Беларуси за

Украина намерена ответить соседям зеркальными "санкциями" и на данный момент есть несколько вариантом, как это сделать.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

Рассматриваются следующие варианты развития событий: временная остановка сотрудничества по вопросам экстрадиции, отмена запланированного на октябрь "Форума регионов Украины и Беларуси" в Гродно, а также замораживание работы различных двусторонних групп.

Источник отмечает, что остановка сотрудничества по вопросам экстрадиции стала бы зеркальным ответом для Беларуси по поводу их действий с "вагнеровцами".

При этом, отметил дипломат, белорусские правоохранители обращаются к украинским коллегам с запросами чаще, чем наоборот.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера.


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