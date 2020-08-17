Азаров снова заступился за Россию: у них есть то, чего нет у Украины

Азаров отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Тот еще в феврале месяце заявил, что "Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем...".

В своем твиттере Николай Азаров только, почему-то, сейчас решил поделился своим мнением по этому вопросу.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Данилов, секретарь СНБО, заявил, что "мы еще увидим развал РФ, поскольку она находится в сложном положении". У РФ есть то, чего нет у Украины – стратегия, которая реализуется и которая направлена на стабилизацию ситуации с помощью использования всех имеющихся ресурсов и резервов", - написал Азаров.

Данилов, секретарь СНБО, заявил, что «мы еще увидим развал РФ, поскольку она находится в сложном положении».



У РФ есть то, чего нет у Украины – стратегия, которая реализуется и которая направлена на стабилизацию ситуации с помощью использования всех имеющихся ресурсов и резервов pic.twitter.com/9qclp3gyX5 — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) August 16, 2020

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз принял решение продлить свои санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией крымского полуострова, но исключилВ из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.