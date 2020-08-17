12:57 17.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Азаров снова заступился за Россию: у них есть то, чего нет у Украины

Бывший премьер Украины Николай Азаров в очередной раз стал на защиту интересов Российской Федерации.

Азаров снова заступился за Россию: у них есть то, чего нет у Украины

Азаров отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Тот еще в феврале месяце заявил, что "Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем...".

В своем твиттере Николай Азаров только, почему-то, сейчас решил поделился своим мнением по этому вопросу.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Данилов, секретарь СНБО, заявил, что "мы еще увидим развал РФ, поскольку она находится в сложном положении". У РФ есть то, чего нет у Украины – стратегия, которая реализуется и которая направлена на стабилизацию ситуации с помощью использования всех имеющихся ресурсов и резервов", - написал Азаров.

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз принял решение продлить свои санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией крымского полуострова, но исключилВ из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.


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