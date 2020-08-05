Трамп назвал неожиданную версию того, что произошло в Бейруте

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп сказал, что встретился с "некоторыми из великих генералов Америки", и они "похоже, думают", что в Бейруте была "атака, была какая-то бомба".

Об этом пишет УРА-Информ.

CBS News отметила, что это был первый случай, когда взрыв в ливанской столице был назван атакой. Ливанские СМИ сообщили, что хранившиеся в порту химикаты стали причиной взрыва в Бейруте. Нитрат аммония хранился в порту после его конфискации властями.

Президент Ливана Мишель Аун написал во вторник в Твиттере, что "неприемлемо", что 2750 тонн нитрата аммония хранились на складе порта в течение шести лет без каких-либо мер предосторожности.

Министерство здравоохранения Ливана заявило во вторник вечером, что не менее 80 человек погибли и более 4000 получили ранения в результате сильного взрыва в порту Бейрута.