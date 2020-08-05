Янукович боится, что его убьют: он гримируется до неузнаваемости

Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин в эфире телеканала Newsone рассказал о том, что Янукович действительно опасался за свою жизнь. Он отметил, что бывший украинский президент применял самые современные технологии в области грима для того, чтобы его не заметили в публичных местах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Гримируется до неузнаваемости, что фактически человек, который его хорошо знает и находится в двух-трех метрах от него его не узнает", - сказал Добкин.

В тоже время, бывший народный депутат Украины отметил, что сам вживую не видел Виктора Януковича в таком гриме. Однако он добавил, что такую информацию ему сообщил друг из России, которому Добкин может полностью доверять.

Ранее отмечалось, что свой день рождения, девятого июля, Янукович провел в одном из казино в Сочи. Также там был замечен экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Ранее Евросоюз согласовал снятие санкций с двух человек из окружения Януковича.