15:33 05.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Янукович боится, что его убьют: он гримируется до неузнаваемости

Бывший президент Украины Виктор Янукович похоже опасается за свою жизнь. Он одевал различный грим для того, чтобы даже на территории Российской Федерации его не сумели узнать.

Янукович боится, что его убьют: он гримируется до неузнаваемости

Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин в эфире телеканала Newsone рассказал о том, что Янукович действительно опасался за свою жизнь. Он отметил, что бывший украинский президент применял самые современные технологии в области грима для того, чтобы его не заметили в публичных местах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Гримируется до неузнаваемости, что фактически человек, который его хорошо знает и находится в двух-трех метрах от него его не узнает", - сказал Добкин.

В тоже время, бывший народный депутат Украины отметил, что сам вживую не видел Виктора Януковича в таком гриме. Однако он добавил, что такую информацию ему сообщил друг из России, которому Добкин может полностью доверять.

Ранее отмечалось, что свой день рождения, девятого июля, Янукович провел в одном из казино в Сочи. Также там был замечен экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Ранее Евросоюз согласовал снятие санкций с двух человек из окружения Януковича.


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