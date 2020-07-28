"Люблинский треугольник" - Украина, Польша и Литва договорились о создании нового формата

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о новом формате на совместной пресс-конференции со своими коллегами с Литвы и Польши.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник", формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепление Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи", - сказал Кулеба.

Он отметил, что "Люблинский треугольник" будет включать в себя вопросы обороны и создание В совместной бригады ЛитПолУкрбриг. Также речь идет о об усилении экономического сотрудничества, торговли и туризма. Также стороны сосредоточатся на взаимодействия между собой.

"Мы также видим большую перспективу в том, чтобы он стал инструментом для привлечения тех стран, которые нуждаются в более тесных контактов с Западом, с общеевропейскими структурами", - добавил Кулеба.

Также Кулеба поблагодарил Польшу и Литву за последовательную поддержку на пути к членству к НАТО и Евросоюзу.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз урежет список стран "зеленой зоны" и оставит границы закрытыми.