Большие кадровые назначения: ВР рассмотрит важные вопросы

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова" рассказал, что вопрос о назначении премьера по вопросам промышленности и оборонно-промышленного комплексаВ должен быть рассмотрен в эту пятницу. Также в этот день должны народные депутаты рассмотреть назначение глав Антимонопольного комитета и Национального банка.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"В пятницу все будут с головами. Оно (правительство. - Ред.) доукомплектовано почти на 100%. Уже сейчас остался вице-премьер по вопросам промышленности и ОПК, который будет проголосован в пятницу", - отметил народный депутат.

Также Давид Арахамия сообщил, что Олег Уруский является кандидатом на должность вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК, а Ольга Пищанская - на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

В тоже время финального кандидата на должность главы Национального банка Украины пока нет. Этот вопрос будет решать в ближайшие два-три дня.

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