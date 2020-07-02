13:35 02.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Крутое наследство: мэр украинского города получил 138 миллионов и дом на 700 кв.м

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в очередной раз изменил свою декларацию за последнее время. Он получил в наследство более 138 миллионов гривен, а также весьма большой дом на более чем 700 кв.м.

Крутое наследство: мэр украинского города получил 138 миллионов и дом на 700 кв.м

В своей декларации на сайте Госреестра деклараций мэр Чернигова указал, что несколько дней назад, а именно 26 июня он получил в наследство от своего отца 138 миллионов 411 тысяч 635 гривен, при этом было указанно семь различных сумм, но общая цифра получилась такой. Также от отца Владислав Атрошенко получил в наследство жилой дом в Чернигове, площадь которого составляет 783,1 кв. м. Заявленная стоимость этого дома - 6 миллионов 900 тысяч 826 гривен.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Интересно, что с начала 2020 года для Атрошенко это уже четвертое сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Сначала 31 марта он сообщил о пожертвовании 100 тысяч на закупку медицинского оборудования. Спустя девять дней он профинансировал закупку аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 430 тысяч гривен.

Третьего июня мэр Чернигова получил 1 миллион гривен дивидендов от ЧП "Агро-Трейдер".

Ранее мы сообщали, что в Киеве житель задекларировал наследство на двести миллионов гривен.


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