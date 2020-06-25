11:30 25.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Слуга народа" заявила, что государство не должно предоставлять помощь детям "низкого качества"

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногдаВВ "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества". Об этом сообщает УРА-Информ, со ссылкой на канал в You-Tube.

На данной видеозаписи можно услышать мысли Третьяковой о том, каким должно быть справедливое распределение соцвыплат в Украине, и кто заслуживает на денежную помощь, а кто-нет.

"Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества. Которые приводят к тому, что они садятся на публичные средства. Это тоже Маргатер Тэтчер говорила когда-то ", - добавила Третьякова.

Помимо всего вышеперечисленного, женщина также вспомнила о "стерилизации" для тех, кто "садится на помощь" и в качестве примера привела Великобританию, которая "в этом смысле очень жестока к тем, кто не работает и не защищает их".

Политик считает, что и людям у которых нете высшего образования тоже нужна стерилизация.

"Очень часто Ли Куан Ю вспоминают - что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю - стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Вот такими жестокими методами, я бы сказала даже садистскими выкорчевали у нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Все, кто не является частью этих элементов, они не могут себя относить к достойной жизни. Ну, так я считаю. Нужно защищать простого человека ", - добавила Третьякова.

Ранее УРА-Информ сообщал, что из-за тяжелой ситуации с наводнениями в западных областях Украины, а особенно в Ивано-Франковской области украинские власти отправились на место катастрофы.


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