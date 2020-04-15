09:36 15.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Премии в размере 600 % от оклада: крутые надбавки выписали себе руководители украинской таможни

Весьма приличную премию себе и своим заместителям выписал руководитель украинской таможни Максим Нефедов. Он и его замы получили надбавки в размере 600% оклада.

Премии в размере 600 % от оклада: крутые надбавки выписали себе руководители украинской таможни

16 января текущего года глава таможни обратился в Министерство финансов, с просьбой согласовать премии по 300% оклада за "интенсивность труда" и еще по 300% оклада за "выполнение особо важной работы"В себе и своим заместителям: Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику. При этом просьба касалась сделать это задним числом с первого января.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинские Новости.

Министерство Финансов согласилось на эти надбавки, при этом отмечалось, что деньги нужно было взять из "экономии фонда оплаты труда". При этом по официальным документам согласование премии проходило весьма тяжело, так как согласование от Минфина пришло 27 февраля. При этом Минфин одобри надбавки, по официальным данным, в период с 27 февраля по 1 марта, то есть за три дня. С первым днем весны решение о выплате премий было остановлено. На данный момент неизвестно, получил ли Нефедов со своими замами надбавки за период с 1 января по 1 марта или только за период с 27 февраля по 1 марта.

Ранее мы сообщали, что таможенники остановили нелегальный ввоз валюты в Украину.


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