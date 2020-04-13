Кто главный фаворит на выборах мэра Киева: удивительные результаты опроса

Вполне реальные шансы остаться мэром Киева есть у Виталия Кличко. Это можно увидеть по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в Киеве с четвертого по седьмое апреля.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Так за действующего мэра, если бы выборы прошли уже сейчас, проголосовало 38,7% из тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. На втором месте идет шоумен Сергей Притула, который баллотировался в Парламент на последних выборах от партии "Голос", но не сумел пройти по списку. Однако он далеко позади Кличко, у него только 9,1 процента поддержки.

На третьем месте бывший генеральный директор телеканала "1+1" и действующий народный депутат от партии "Слуга Народа" Александр Ткаченко с поддержкой в 8,8%.

При этом, деятельность Кличко, как мэра, столицы довольны 54% опрошенных, 32 % – недовольны, а 14 % - затруднились ответить.

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут штрафовать за массовые гулянки и пикники во время карантина.