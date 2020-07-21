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В Полиции прокомментировали переговоры с террористом, который взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке

Стали известны некоторые подробности захвата заложников предполагаемым террористом в автобусе в центре Луцка.

В Полиции прокомментировали переговоры с террористом, который взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о подробностях переговоров с мужчиной, который захватил пассажиров автобуса. Он отметил, что мужчина не позволяет передать воду заложникам.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ZIK.

"Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит уже три часа на жаре на площади в Луцке, но он пока что этого не позволил", – сообщил он.

Антон Геращенко также добавил, что у преступника есть определенные требования, которые он намерен передавать через медиа.

Также заместитель министра внутренних дел отметил, что ему известно о сообщениях, что есть и другое взрывное устройство, которое заложено террористом в другой части города. Однако ни опровержений, ни подтверждений этого на данный момент нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников в автобусе в центре в Луцка. Он отметил, что держит ситуацию под личным контролем.


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