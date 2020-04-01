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Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно

Продолжается скандальная история с украинцами, которые вернулись из Дохи и Бали, и не захотели пройти обязательную обсервацию в одном из отелей в Киеве.

Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно

Заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что из обсервации с отеля "Козацкий" убежало около 50 украинских граждан. Он отметил, что это люди, которые вернулись специальным рейсом в страну несколько дней назад. При этом он отметил, что некоторымВ удалось это сделать из-за законодательных неточностей.

"Силовых действий мы не применяли по данным лицам. Каждый, кто вышел из-под обсервации самовольно, будет оплачивать штраф 17 тыс. грн. Это наказание за нарушение правил обсервации. Просто некоторые граждане очень богатые по сравнению с большинством населения Украины", - цитирует Геращенко Ура-Информ со ссылкой на канал 112 Украина.

Он отметил, что за каждым, кто сбежал будет вестись постоянный контроль. Каждый будет обязан заплатить 17 00 гривен штрафа, также за каждый последующий выход придется еще раз заплатить такую-же сумму денег.

Ранее мы сообщали, что МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартерный рейс для эвакуации.


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