В Нафтогазе ожидают новых санкций против "Северного потока-2": РФ намерена достроить трубопровод

Дополнительные санкции будут заложены в оборонный бюджет США.

Также в введомстве отметили, что эти санкции будут распространятьсяВ на предоставление страховых услугВ трубоукладочные судам Российской Федерации, эксплуатационную сертификацию Северного потока-2 и различные формы содействия трубоукладочным работам.

В Нафтогазе также добавили, что в администрации США решили расширить пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Отныне ограничения будут распространяться на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб. Также санкции коснуться и компаний, которые финансирует эти процессы.

Ранее сообщалось, что американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям избавилось от 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были переданы Российской Федерацией во время вспышки пневмонии в США в марте 2020 года.