Новые дополнительные санкции против "Северного потока-2" будут приняты и прописаны в новом годовом оборонном бюджете США. Конгресс США к концу года должен принять дополнительный пакет санкций против компаний, которые учавствуют в строительстве российского газопровода. Об этомВ говоритсяВ в заявлении НАК Нафтогаз Украины, передает УРА-Информ.
Дополнительные санкции будут заложены в оборонный бюджет США.
Также в введомстве отметили, что эти санкции будут распространятьсяВ на предоставление страховых услугВ трубоукладочные судам Российской Федерации, эксплуатационную сертификацию Северного потока-2 и различные формы содействия трубоукладочным работам.
В Нафтогазе также добавили, что в администрации США решили расширить пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2".
Отныне ограничения будут распространяться на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб. Также санкции коснуться и компаний, которые финансирует эти процессы.
Ранее сообщалось, что американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям избавилось от 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были переданы Российской Федерацией во время вспышки пневмонии в США в марте 2020 года.
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