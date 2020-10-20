Контроль над Краматорской ТЭЦ перейдет к бизнесмену: неожиданное решение АМКУ

АМКУ дал разрешение АО "Закрытый недеверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд Капилано", который принадлежит днепровскому бизнесмену Александру Петровскому, приобрести акции компании Hamachi Limited. Стоит отметить, что во владении компании находится 60% Краматорсктеплоэнерго. Такое решение АМКУ было обнародовано на сайте комитета, передает УРА-Информ.
Украинский антимонопольный комитет дал свое разрешение на покупку акций Hamachi Limited компанией Петровского. Тем самым, обеспечив ей 50% голосов в высшем органе управления компании.
Стоит отметить, что к текущему моменту Hamachi Limited владеет 60% Краматорсктеплоэнерго, которая оперирует работу Краматорской ТЭЦ.
Петровский – бенефициар ООО "Дельмар реал естейт". Компания занимаетсяВВ строительством ЖК в украинской столице - Киеве, и Днепре. Также бизнесмен основал ООО "Голд естейт". Компания занимается недвижимостью. У Петровского в распоряжении есть еще несколько компаний.
Ранее сообщалось, что ремонт, а также модернизация дальних высокогабаритных авиасуден Ан-124 "Руслан" к текущему моменту приобретает особую важность.
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