Украинский антимонопольный комитет дал свое разрешение на покупку акций Hamachi Limited компанией Петровского. Тем самым, обеспечив ей 50% голосов в высшем органе управления компании.

Стоит отметить, что к текущему моменту Hamachi Limited владеет 60% Краматорсктеплоэнерго, которая оперирует работу Краматорской ТЭЦ.

Петровский – бенефициар ООО "Дельмар реал естейт". Компания занимаетсяВВ строительством ЖК в украинской столице - Киеве, и Днепре. Также бизнесмен основал ООО "Голд естейт". Компания занимается недвижимостью. У Петровского в распоряжении есть еще несколько компаний.

Ранее сообщалось, что ремонт, а также модернизация дальних высокогабаритных авиасуден Ан-124 "Руслан" к текущему моменту приобретает особую важность.