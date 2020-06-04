Новые санкции в отношении "Северного потока 2": что готовят США

Законопроект, подготовленный группой сенаторов от республиканских и демократических партий, предусматривает расширение существующих санкций США на все виды деятельности, связанные, в частности, с прокладкой труб и страховкой для судов, приспособленных для прокладки труб и участвующих в строительстве.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Bloomberg.

Закон также наложит санкции на "любого, кто предоставляет портовую инфраструктуру для трубопроводов".

США оправдывают свое негативное отношение к "Северному потоку 2" тем, что это сделало бы Европу еще более зависимой от поставок газа из России и увеличило бы способность России оказывать политическое давление на страны ЕС.

Эту позицию также разделяет и Украина. Вашингтон неоднократно призывал Европу увеличить закупки американского сжиженного газа (СПГ).

Длина недостающего морского участка газопровода составляет 65 километров для одного из его трубопроводов и 85 километров для другого.

Ранее мы сообщали, что санкции против "Северного потока-2" раскритиковали на Западе.