Еще одна большая потеря для музыки: его хиты знают все

Нэш умер 6 октября в своем доме в Хьюстоне, штат Техас. В тот же день ушел из жизни еще один великий музыкант - Эдди Ван Хален (65 лет, рак гортани). Джонни Нэшу было 80 лет, он был мужем и отцом двоих детей.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на People.

Мир запомнит его как автора и первого исполнителя хита "I Can See Clearly Now", который покорил вершины хит-парадов в 1972 году и увидел множество каверов. Сингл на виниле разошелся тиражом более миллиона копий. Он дебютировал под номером 20 в Billboard Hot 100, но быстро поднялся на вершину, где пробыл четыре недели.

Джонни Нэш родился в Хьюстоне в 1940 году. Он начал выступать в церковном хоре и пел каверы в стиле R&B на местном радио и телевидении в 13 лет. В 1965 году его хит "Let's Move and Groove Together" занял 5-е место в рейтинге R&B Billboard.

Помимо музыки, он также пробовал свои силы в мире кино. В конце 1950-х он снялся в фильме "Сделай гигантский шаг". В

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