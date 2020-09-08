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Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в Москве

В Москве продолжает заседание Пресненского суда Москвы по делу артиста Михаила Ефремова, который является главным обвиняемым в смертельном ДТП в центре Москвы.

Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в Москве

Суд, сегодня, восьмого сентября, вынес обвинительный приговор артисту.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

"Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", - огласила судья Елена Абрамова приговор.

Она добавила, что по ходу того печального вечера артист несколько раз нарушил значительный перечень правил дорожного движения, в результате чего его автомобиль выехал на встречку и врезался в другой автомобиль, водитель которого погиб в итоге в больнице.

Судья добавила, что походу судебного разбирательства Михаил Ефремов несколько раз менял свои показания. В случае, если суд приговорит актера к лишению свободы, его возьмут под стражу в зале суда и отправят в СИЗО.

На данный момент заседание суда продолжается. Гособвинение просит суд приговорить актера к 11 годам колонии общего режима. Потерпевшие поддержали это требование.

Ранее сам Ефремов признал свою вину в ДТП.


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