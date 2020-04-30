15:21 30.04.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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У королевы Елизавете II серьезные проблемы со здоровьем, ей осталось жить всего пару месяцев - National Inquirer

Британские таблоиды соревнуются в публикации лживых откровений о королеве Елизавете II, которой на прошлой неделе исполнилось 94 года. По последним данным, Елизавете II находится "на смертном одре" и ей осталось жить всего несколько месяцев.

У королевы Елизавете II серьезные проблемы со здоровьем, ей осталось жить всего пару месяцев - National Inquirer

Британские таблоиды, в частности "National Inquirer" и "The Globe", пишут, что королева находится в ужасном состоянии и скоро умрет.

Об этом пишет Ура-Информ.

За последние семь лет такие откровения появлялись на обложках этих названий как минимум пятнадцать раз и были высосаны из пальца!

На прошлой неделе на обложке "National Inquirer" можно было прочитать, что королеве осталось жить всего несколько месяцев.

В прошлом году один и тот же таблоид дважды предсказывал смерть королевы - в марте и декабре. Он такжеписал, что Елизавета борется с болезнью Альцгеймера. Однако эта информация не подтверждается другими источниками.

Стоит отметить, что более проверенные средства массовой информации в Великобритании не публикуют подобной информации о состоянии здоровья королевы.

Ранее стали известны условия развода принца Уильяма и принцессы Кейт.


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