У королевы Елизавете II серьезные проблемы со здоровьем, ей осталось жить всего пару месяцев - National Inquirer

Британские таблоиды, в частности "National Inquirer" и "The Globe", пишут, что королева находится в ужасном состоянии и скоро умрет.

Об этом пишет Ура-Информ.

За последние семь лет такие откровения появлялись на обложках этих названий как минимум пятнадцать раз и были высосаны из пальца!

На прошлой неделе на обложке "National Inquirer" можно было прочитать, что королеве осталось жить всего несколько месяцев.

В прошлом году один и тот же таблоид дважды предсказывал смерть королевы - в марте и декабре. Он такжеписал, что Елизавета борется с болезнью Альцгеймера. Однако эта информация не подтверждается другими источниками.

Стоит отметить, что более проверенные средства массовой информации в Великобритании не публикуют подобной информации о состоянии здоровья королевы.

Ранее стали известны условия развода принца Уильяма и принцессы Кейт.