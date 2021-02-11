Общество Происшествия

ИГИЛ уже в Украине: СБУ раскрыла террористов

К материалам уголовного производства добавлен задокументировано переписки участников организации с боевиками и деловые за рубежом

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Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила ячейку террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс службу СБУ.

По данным правоохранителей, лидером террористической организации на территории Украины является боевик, которого разыскивают в одной из стран Восточной Европы. Террорист был объявлен в розыск за участие в боевых действиях в Сирии.

Стало известно, что два года назад, в 2019 году он по поддельным документам прибыл в Украину. Вскоре после этого он подобрал под себя группу единомышленников. Они являются иностранными гражданами.

«Оперативники спецслужбы установили, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По версии следствия, часть из них являются боевиками и деловые «, — сказано в сообщении СБУ.

Правоохранители провели обыски в помещениях, где укрывались и проживали террористы ИГИЛ.

Там было изъято:

взрывоопасное вещество с содержанием тротила;
гранату Ф-1;
8 гранатометным выстрелов
иностранную валюту;
банковские карточки;
черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

Помимо этого, было обнаружено символику и деловые, религиозно-экстремистскую литературу автора, который напрямую причастен к вербовке террористов.

Расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Ирак возобновил совместную с возглавляемой США коалицией операцию против «Исламского государства» в регионе. 

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