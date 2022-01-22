Пионтковский назвал имена «агентов Кремля» в окружении Байдена

Российским публицистом Андреем Пионтковским было заявлено, что он знает, кто является «агентом Кремля» в окружении американского президента Джо Байдена.

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Об этой информации сообщил интервью Андрея Пионтковского, передает Ura-inform.

Со стороны официального Вашингтона постоянно подтверждается своя поддержка Украине в её борьбе с российской агрессией. Но даже в окружении Главы Белого дома «есть агенты Кремля», сказал Пионтковский.

С его слов, в администрации Байдена одним из тех, кто якобы поддерживает риторику Российской Федерации, является советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Ещё, Пионтковский , считает, что «агентом Кремля является и представитель американского лидера по климату Джон Керри. Хотя риторика названных особ говорит об обратном.

«Да, в окружении президента США есть явные агенты Кремля. Ими являются- Салливан и Кэрри. По законам военного времени, генералы Пентагона никаких Салливана и Керри слушать не будут», – выразил убеждение российский публицист.



Напомним, ранее сообщалось, Пионтковский считает, что Кремль готовит, что-то серьёзное для Украины: «И это не шантаж»