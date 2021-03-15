Политика

Дубинского исключили из партии «Слуги Народа»

Депутат может обжаловать решение на следующем съезде партии

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Партия «Слуга Народа» приняла решение исключить народного депутата Александра Дубинского из состава партии. Раньше его исключили из состава фракции в «Верховной Рады» и с должности руководителя организации партии в Киевской области.

Официально Дубинского исключили из состава партии за нарушения устава и неповиновение руководству. Отметим, что вчера на конференции Киевского областного отделения партии Дубинского сняли с должности председателя ячейки, вместо него выбрали депутата Андрея Мотовиловке.

В свою очередь Дубинский опубликовал видео собственной конференции Киевского областного центра, где переизбирали председателя и членов Политического совета Киевской областной организации.

«Своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования устава. Кроме этого, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований устава дискредитируют партию «Слуга народа», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Дубинский может обжаловать решение на следующем съезде партии.

Ранее мы сообщали, что НБУ подал в суд на Дубинского.

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