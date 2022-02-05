Гороскоп на выходные 5-6 февраля для всех знаков зодиака: что говорят звёзды

Что ожидает в этот уик-энд представителей различных зодиакальных знаков, расскажет гороскоп.

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Об этой информации сообщил Рrogorod43, передает Ura-inform.

Овен.

У Овнов в эти входные жизненный потенциал будет на очень высоком уровне. Но астролог советует быть осмотрительными, так как успех может вскружить голову, и вы может наделать ошибок. Ваше окружение не оценят ваши эмоциональные всплески. Так что стоит воздержаться в субботу и воскресенье от экстравагантных выходок.

Телец.

Тельцов в этот уик-энд может ждать успех в делах, но не стоит браться за то, в чем не будете уверены. Большая вероятность появления внезапных дел, которые испортят планы. Так же не рекомендуются дальние поездки.

Близнецы.

Первая половина выходных дней для Близнецов будет благоприятной для личных отношений. Но астролог советует не стоит спешить, так вы своей напористостью можете распугать всех поклонников. Достаточно будет скромной улыбки и принятия комплиментов.

Лев.

Львы этот уик-энд, скорее всего, проведут в горизонтальном положении, и никто не сможет нарушить их покой. Ведь, всё чего они желают: спокойствия и отдыха. Воскресенье будет благоприятным для шоппинга, можете себя чем-то побаловать.

Дева.

Из-за стечений обстоятельств у Дев может возникнуть небольшие финансовые потери. Хорошим решением стал бы поиск новых источников заработка. А возможно, стоит, и задуматься о смене работы.

Весы.

Выходные дни для Весов будут благоприятными для разного рода контактов и встреч. Если поступит предложение посетить торжество, ни в коем случае не отказывайтесь. Астролог утверждает, что там вы сможете проявить лучшие свои качества. К концу выходных стоит позаботиться о здоровье.

Скорпион.

У Скорпионов в выходные дни на высоком уровне будут организаторские способности, дальновидность, умение анализировать. Всё будет благополучно и гладко в личных отношениях. Астролог советует найти минутку для вашего партнёра, он это оценит, поверьте.

Стрелец.

Стрельцы в эти выходные будут полны идей и готовы уже их воплощать. Многие представители данного знака совсем не будут хотеть отдыхать, внеплановая работа только порадует. Астролог утверждает , что вы имеете все шансы изменить служебное положение.

Козерог.

А вот у Козерогов в выходные дни работоспособность заметно снизится. Хотя на них это совсем не похоже. Астролог не исключает, что такое состояние может быть следствием того, что вы переутомились. Постарайтесь на некоторое время забыть о делах и проблемах, отключить все гаджеты и просто выспаться.

Водолей.

В эти выходные Водолеи будут склонны к излишней эмоциональности, проявлением внезапной агрессии. В эти дни вам лучше избегать больших компаний, а провести выходные наедине, во избежание конфликтных ситуаций.

Рыбы.

У Рыб в выходные дни настроение буде прекрасное а, самочувствие – и того лучше. Благодаря вашему «ресурсному» состоянию вы сможете решить массу вопросов, старых проблем, завести новые полезные знакомства в этот уик-энд. К вечеру воскресенья ждите исполнения того, о чем вы тайно мечтали.

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