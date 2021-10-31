Гороскоп на 1 ноября для всех знаков зодиака: что обещают звёзды

В этот день, при принятии важных решений, не стоит торопиться. Необходимо всё тщательно обдумать, ведь совершённые в спешке ошибки, могут оказать серьёзное влияние на ход событий. В этот день эмоции сдержать будет сложно, но кто сможет сделать это, добьётся своих целей и обойдёт соперников.

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Овен.

Представителям данного знака сегодня не рекомендуется вести никаких переговоров. Лучше перенести их на другую дату.

Телец.

Понедельник,1 ноября совсем не походит для новых дел или старарта задуманного вами проекта. Помните это.



Близнецы.

Астрологи советуют сократить вашу расходную часть, так как будущее не отличается определённостью.

Рак.

Постарайтесь сократить общение с коллегами по работе. Так как в этот день от них можно ожидать различного рода провокаций. А так же они будут отвлекать вас от важных дел.

Лев.

Львам рекомендуется отказаться от поездок любого рода. Это касается и общественного транспорта, дабы избежать неприятностей.



Дева.

В этот день окружающие вас люди не будут объективными, но не старайтесь переубедить их, а тем более поучать. Это не является вашей задачей или проблемой.

Весы.

Представителям данного знака необходимо в этот день найти себе необременительное задание, дабы хоть как-то скоротать пару часов.

Скорпион.

Астрологами даётся совет Скорпионам в этот день позаботиться о своём здоровье. Будьте более внимательны к себе.

Стрелец.

Представителям этого знака не стоит раздавать собственные советы, особенно если в них не нуждаются.

Козерог.

Понедельник будет неблагоприятный для рассказов о ваших достижениях или успехах. Совет астролога- сделать это в иной день.

Водолей.

Сегодняшний день не будет благоприятным для общения с руководством, особенно если это касается финансовых вопросов.

Рыбы.

Представителям данного знака этот день не рекомендуется совершать спонтанные, непредвиденные или дорогие покупки.

Напомним, ранее сообщалось, Карты Таро расскажут, какие события готовит судьба каждому знаку зодиака в ноябре