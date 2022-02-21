Что будет с банками в случае вторжения РФ в Украину: стоит ли забирать деньги

В случае начала беспорядков, связанных с военными действиями, банковские учреждения сразу перестанут работать.

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Об этой информации сообщила Zn, передает Ura-inform.

При полномасштабном вторжении РФ в Украину банковские вклады украинцев будут под надёжной защитой. Так как банковская система имеет свои, проверенные средства зашиты финансов своих клиентов.

Поскольку безналичные расчеты достаточно развиты в Украине, то большая часть активов банков хранится на электронных счетах. А это означает, что украсть наличность из банка не получится.

Большая часть денежных средств банков находятся в специальных хранилищах. Эти хранилища есть в каждом украинском городе. Места расположения данных хранилищ засекречены, а сами хранилища охраняются и надежно защищены даже от любых катаклизмов – природных, техногенных и военных.

Касаемо банковских ячеек, то здесь картина совсем иная. В случае угрозы военных действий их содержимое никуда не эвакуируется. При этом очень часто банк не знает, что люди хранят в своих ячейках. Поэтому в случае реальной угрозы военного вторжения, лучше забрать содержимое банковских ячеек.

А если начнутся активные военные действия на какой-либо территории Украины, банковские учреждения на этой территории прекратят свою деятельность. Так же не будут работать банкоматы и терминалы. Нельзя будет рассчитаться в магазине банковской картой. Будут приниматься платежи только наличными.

Напомним, ранее сообщалось, Ощадбанк сделал важное заявление по финансам на картах: в НАБУ призвали людей сохранять спокойствие.