Экономика

Что будет с банками в случае вторжения РФ в Украину: стоит ли забирать деньги

В случае начала беспорядков, связанных с военными действиями, банковские учреждения сразу перестанут работать.

Время чтения: 59 Секунд

Об этой информации сообщила Zn, передает Ura-inform.

При полномасштабном вторжении РФ в Украину банковские вклады украинцев будут под надёжной защитой. Так как банковская система имеет свои, проверенные средства зашиты финансов  своих клиентов.

Поскольку безналичные расчеты достаточно развиты в Украине, то большая часть активов банков хранится на электронных счетах. А это означает, что украсть наличность из банка не получится.

Большая часть денежных средств банков находятся в специальных хранилищах. Эти хранилища есть в каждом украинском городе. Места расположения данных хранилищ засекречены, а сами хранилища охраняются и надежно защищены даже от любых катаклизмов – природных, техногенных и военных.

Касаемо банковских ячеек, то здесь картина совсем иная. В случае угрозы военных действий их содержимое никуда не эвакуируется. При этом очень часто банк не знает, что люди хранят в своих ячейках. Поэтому в случае реальной угрозы военного вторжения, лучше забрать содержимое банковских ячеек.

А если начнутся активные военные действия на какой-либо территории Украины, банковские учреждения на этой территории прекратят свою деятельность. Так же не будут работать банкоматы и терминалы. Нельзя будет рассчитаться в магазине банковской картой. Будут приниматься платежи только наличными.

Напомним, ранее сообщалось, Ощадбанк сделал важное заявление по финансам на картах: в НАБУ призвали людей сохранять спокойствие.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ощадбанк сделал важное заявление по финансам на картах: в НАБУ призвали людей сохранять спокойствие

Стало известно, что люди начали читать сообщения в соцсетях о серьезных проблемах с банковскими структурами Украинского государства. К сожалению, они коснулись и важного для ВПЛ «Ощадбанка». Однако в НАБУ уже опубликовали тематический пост, где все разъяснили и призвали людей к рациональным действиям.

Микрокредитование в Украине: быстро и выгодно

Система кредитования в Украине достаточно развита и представлена не только банковскими учреждениями, но и микрофинансовыми организациями, которые предлагают возможность взять займ очень быстро и без лишней бюрократии.

«Власти ДНР» рассказали, когда в ОРДО вновь повысят пенсии и социальные пособия

Так называемым «министром труда и социальной политики ДНР» Ларисой Толстыкиной было заявлено о том, что так называемыми «властями ДНР» было принято решение о пересмотре повышения пенсионных выплат и социальных пособий в ОРДО на 2023-2024 годы.

Насколько безопасно инвестировать в кризисные времена?

Падение мировой экономики негативно отражается на большинстве населения.

Минфин предупредил украинцев о возможных задержках пенсий и других социальных выплат

В Украине могут возникнуть проблемы с пенсионными и другими социальными выплатами.

Финансовый кризис на пороге или еще нет?

В ходе выступления в парламенте 1 февраля 2022 г. президент В.Зеленский заявил о стабилизации ситуации в стране, отметив, что прогнозы экспертного и блоггерского сообществ о скором крахе государства не сбылись.