Экономика

Детям в Украине планируют выдавать «ковидную тысячу»

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского

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Министерство образования и науки Украины внесло предложение расширить программу «єПідтримка» на детей в возрасте 14−18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает УРА-Информ.

В ведомстве подчеркнули, что речь об этом шла на селекторном совещании под председательством главы государства Владимира Зеленского.

Также в данный момент прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12−14 лет.

«В частности, появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование», — анонсировали в ОПУ.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ сообщили, что причиной появления новых штаммов пневмонии нового поколения COVID-19 является низкий уровень вакцинации.

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