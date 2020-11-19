Самые богатые пенсионеры Украины: кто они

Read Time: 1 Minute, 18 Second

По состоянию на первое октября текущего года общее количество пенсионеров в Украине составило 11 219 396 человек. Средний размер пенсионных выплат в государстве равен 3 410,60 гривен. Бывшие судьи получали пенсионные выплаты, которые в 15 раз больше, чем среднестатистическая пенсия граждан страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные на сайте ПФУ.

На территории украинского государства 3,5 тысячи бывших судей получают пенсионные выплаты в среднем в размере 52,5 тысячи гривен в месяц.

По данным украинского пенсионного фонда, выплаты получали:

— пенсии по возрасту получали 8 430 100 человек, средняя пенсионная выплата равна 3 430,28 грн.

-за выслугу лет — 216 084 украинцев получают пенсии, средняя выплата — 3 094,50 грн.

-пенсии по инвалидности в Украине получают 1 425 705 человек, средняя пенсия среди них равна 2 641,97 грн.

— пенсионные выплаты в связи с потерей кормильца семьи получают 517 744 граждан страны. Средняя выплата среди них составила 3 018,11 грн.

— социальные пенсии в стране получают 74 093 граждан, средняя пенсия среди них составляет 1 729,19 грн,

— пожизненное денежное содержание бывших судей — 3 487 человек, средняя пенсия среди них составляет 52 420,25 грн.

-пенсии военнослужащих получали 552 183 украинцев, средняя пенсия среди них составила 5 502,55 грн.

Ранее сообщалось, что советника министр социальной политики Украины Николай Шамбир рассказал, какие именно категории граждан получат более высокую пенсию, чем это было ранее. Он сообщил, что еще в сентябре 1,6 млн пенсионеров, которые имеют стаж 30-35 лет и пенсию ниже 2000 получили прибавку. Теперь пришла очередь тех, кому не хватает трудового стажа.

About Post Author Наталия natasha.dudka8@gmail.com