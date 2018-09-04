18:28 04.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Шовковский стал официальным помощником Шевченко в сборной

Известный вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский вошел в тренерский штаб национальной сборной Украины по футболу.

Шовковский стал официальным помощником Шевченко в сборной

Об этом было объявлено на пресс-конференции главного наставника «сине-желтых» Андрея Шевченко в Киеве во вторник, 4 сентября.

При этом, Шовковский не будет тренером вратарей, а будет помогать непосредственно Шевченко в его штабе.

Контракт Шовковского с Федерацией футбола Украины привязан непосредственно к тренерскому штабу.

Как сообщал "УРА-Информ", президент УПЛ Томас Гримм заявил, что до конца сезона в чемпионате Украины по футболу может появится система видеоповторов. Об этом сообщает tribuna.com. По словам Гримма, внедрение новой системы видеоповторов в Премьер-лиге является очень важным инструментом для помощи украинским арбитрам.


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