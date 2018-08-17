Торино арендовал полузащитника сборной Италии

По информации СМИ, «Торино» заплатит за аренду 1 миллион евро и будет иметь право выкупить игрока за 14 миллионов. Опция станет обязательной при определенном количестве сыгранных матчей.

Сориано имеет в активе 8 поединков за сборную Италии. Однако родился и вырос футболист в Германии, начав играть в академии «Баварии».

В «Вильярреал» Сориано перешел в 2016-м из «Сампдории» за 13,75 миллионов евро.

Как сообщал "УРА-Информ", третий раунд Лиги Европы по футболу завершился 16 августа. По его результатам стали известны все пары, которые будут бороться за выход в групповой турнир. Луганская "Заря" сразится с немецкими "РБ Лейпциг". Даты проведения матчей - 23 и 30 августа. Первая игра плей-офф будет проходить на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.