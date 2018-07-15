18:53 15.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Эпопея вокруг финала Чемпионата мира-2018 разгорается: свое пари предложил и Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает фаворитом финала Чемпионата мира-2018 сборную Ховартии. Об этом передает Zbirna.

Эпопея вокруг финала Чемпионата мира-2018 разгорается: свое пари предложил и Андрей Шевченко

На вопрос о предстоящей стратегии Шевченко дал однозначный ответ в пользу балканской сборной: "У хорватов очень сбалансированный коллектив - компактный во всех отношениях. Они хорошо прессингуют не только на своей половине поля, а и атакуют тоже большими силами".

В свое время тренеру выдавалось встречаться с хорватами, а потому Андрей как никто другой знает о физической подготовке футболистов: "И очень важно, что все исполнители хорошо готовы физически и мотивированы. Ведь это грандиозный шанс для маленькой страны выиграть чемпионат мира по футболу".

Напомним, что вингер сборной Хорватии и каталонской "Барселоны" Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу, если его команде удастся завоевать кубок чемпионов мира. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Погба дал несколько комментариев журналистам накануне матча со сборной Хорватии.


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