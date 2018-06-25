ФИФА открыла дело против сборной Германии

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники бундестим обвиняются в неподобающем поведении. После того как на 95-й минуте полузащитник немцев Тони Кроос забил победный гол, Бехлау и Фойгт выбежали к скамейке соперников, бурно жестикулируя, аплодируя и сотрясая кулаками, что спровоцировало стычку с представителями сборной Швеции.

Позже Немецкий футбольный союз, а также Бехлау и Фойгт лично принесли извинения скандинавам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальная команда Украины по футболу переместилась вверх на пять позиций в списке, согласно рейтингу ФИФА. Украина теперь на тридцатом месте. После изменений в рейтинге отечественную футбольную сборную стала окружать командв Словакии, пребывающая на 29 месте и сборная Ирландии, занявшая 31 позицию, поскольку украиныц опередили их на одно очко.