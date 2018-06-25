08:57 25.06.2018 | Спорт | Новости
100197478:nastya

ФИФА открыла дело против сборной Германии

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении двух представителей сборной Германии – менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря команды Ульриха Фойгта – по итогам инцидента, случившегося в концовке матча ЧМ-2018 против Швеции.

ФИФА открыла дело против сборной Германии

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники бундестим обвиняются в неподобающем поведении. После того как на 95-й минуте полузащитник немцев Тони Кроос забил победный гол, Бехлау и Фойгт выбежали к скамейке соперников, бурно жестикулируя, аплодируя и сотрясая кулаками, что спровоцировало стычку с представителями сборной Швеции.

Позже Немецкий футбольный союз, а также Бехлау и Фойгт лично принесли извинения скандинавам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальная команда Украины по футболу переместилась вверх на пять позиций в списке, согласно рейтингу  ФИФА. Украина теперь на тридцатом месте. После изменений в рейтинге отечественную футбольную сборную стала окружать командв Словакии, пребывающая на 29 месте и сборная Ирландии, занявшая 31 позицию, поскольку украиныц опередили их на одно очко.


Поделиться
Читайте также:
 
В Страсбурге стартовала летняя сессия ПАСЕ В Египте продлили режим чрезвычайного положения В воскресенье на Донбассе один военный погиб, четверо получили ранения Порошенко ответил на письмо Балуха
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив