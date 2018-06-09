13:50 09.06.2018 | Спорт | Новости
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Роналду хотят продать за 1 млрд евро

Руководство мадридского мадридского "Реала" объявило о стоимости лучшего бомбардира Испании Криштиану Роналду. Об этом передает El Mundo.

Роналду хотят продать за 1 млрд евро

По мнению управляющего штаба команды, Криштиано может перейти в другой клуб при условии расчёта по формуле: 200 млн евро моментальная оплата при сумме отступных в 1 млрд евро. Стоит отметить, что ранее трансфеный рекорд составлял цену в 222 млн евро, которые заплатили французские "ПСЖ" за покупку Неймара. 

На данный момент, согласно исследованию CIES Football Observatory, самым дорогим игроком оказался нападающий английского "Тотенхема" Кейн. Его стоимость оценили в 201,2 млн евро. В десятку самых дорогостоящих футболистов также попал партнер Кейна по клубу Деле Алле - 6 место (171), Лионель Месси, Бейл и Карим Бензема.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в ходе визита в Испанию президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом футбольного клуба Реал Мадрид Флорентино Пересом. Президент испанского клуба подарил Порошенко именную футболку клуба с номером 1.


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