Мишеля Платини отпустят на свободу

Сообщается, что судейская коллегия не сочла убедительными доказательства обвинительной стороны по делу о подозрении в коррупции Платини и его команды за время каденции последнего на посту главы Международной футбольной ассоциации.

Напомним, что еще в 2015 году 62-летний Платини был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет из-за коррупционного скандала. Тогда его подозревали в получении перевода в размере 1,8 миллиона евро от тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера в 2011 году. В 2016 году его вину доказали, но Платини подал аппеляцию и сумел доказать свою невиновность спустя два года судебных разбирательств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выдвинут в кандидаты на представительство Украины в исполкоме Международной футбольной федерации. Последний имеет неплохие связи с действующим президентом УЕФА Александером Чефериным, который проводит прогрессивную политику в отношении футбольного соперничества и честности игры национальных клубов.