16:49 27.05.2018 | Спорт | Новости
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Кубок Лиги чемпионов официально прибыл в Мадрид

Футболисты мадридского "Реал" подняли победный Кубок Лиги чемпионов над испанской землей. Об этом передает говорится на официальной Twitter-странице команды.

Кубок Лиги чемпионов официально прибыл в Мадрид

Победителей встречали в аэропорту с "римским" триумфом. Кроме самого кубка, команда получила также и весомый денежный приз в размере 38 млн евро. С самолетной площидки трофей к болельщикам и фанатам вынес форвард "Реала" Криштиано Роналдо.

Стоит еще раз отметить, что подопечные Зинедина Зидана стала рекордсменом Лиги чемпионов и вошшли в историю футбола. Известно, что до сих пор ни один клуб не получал кубок трижды подряд.

В свое время обладателем кубка становились амстердамский "Аякс" (1971-73) и мюнхенская "Бавария" (1974-76). Сам "Реал" выиграл первые пять розыгрышей Кубка европейских чемпионов - с 1956 по 1960.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Реал Мадрид" сумел обыграть английский " Ливерпуль" со счетом 3:1. 


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