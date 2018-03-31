ФИФА определились со списком арбитров, которые будут работать на ЧМ-2018

Об этом передает официальный сайт соревнований.

Всего на поле будут работать 36 судей, на флангах смотреть за ходом матча им будут помогать 63 ассистента. На этот раз контингент арбитров состоит из представителей 46 стран.

Примечательно, что впервые в истории Мундиаля финальную часть поединка будет судить арбитр не из Великобритании, так как последняя отказалась от участия в турнире.

Список судей выглядит следующим образом:

Европа: Брих (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Сергей Карасев (Россия), Бьорн Куйперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция);

Азия: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фаган (Иран), Равшан Ирматов (Узбекистан), Абдулла Мохамед (ОАЭ), Рюдзи Сато (Япония), Абдулла Шукралла (Бахрейн)

Африка: Мехди Абид Шареф (Алжир), Маланг Дьедиу (Сенегал), Бакари Гассама (Гамбия), Геад Гриша (Египет), Дженни Сиказве (Замбия), Бамлак Тессема Вейеса (Эфиопия)

Северная Америка: Жоэль Агилар (Сальвадор), Марк Гейгер (США), Джейрах Марруфо (США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама), Рамос Паласуелос (Мексика)

Южная Америка: Хулио Баскуньяна (Чили), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор вопросам (Аргентина), Сандро Рикки (Бразилия), Вильмар Рольдан (Колумбия)

Океания: Норберт Хауата (Таити), Мэттью Конгер (Новая Зеландия).

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Международная федерация футбола решила не включать английских арбитров для обслуживания матчей на чемпионат мира, который пройдет в РФ.