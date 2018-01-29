16:10 29.01.2018 | Спорт | Новости
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Российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 под нейтральным флагом

Российские паралимпийцы будут участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов.

Российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 под нейтральным флагом

Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета.

По информации ведомства, около 30-35 россиян будут проходить строгий отбор, чтобы выступить на Играх. Так, на форме паралимпийцев не будет российской символики, а в случае победы будет звучать гимн МПК. 

При этом российская паралимпийская сборная по хоккею вообще не сможет принять участия на Играх- 2018, так как уставом соревнований не предусмотрено участие команды нейтральных спортсменов.

Национальная символика России будет запрещена вблизи с объектами Паралимпиады, а членам министерства спорта и Паралимпийского комитета России нельзя будет присутствовать на соревнованиях.

Кстати, паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские паралимпийцы в воскресенье 28 января, на соревнованиям за Кубкок мира по лыжным гонкам и биатлону, завоевали еще три высокие награды. 

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