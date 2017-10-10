Тренер сборной Хорватии прокомментировал победу над Украиной

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после победы над сборной Украины отметил, что его команда хорошо подготовилась к матчу и изучила игру соперника. Соответствующие сведения стали известны с официального сайта ФФУ.
Далич отметил, что его штаб детально изучил манеру игры украинской команды, он доволен игрой своих подопечных, а также благодарен команде, которая сумела выдержать выбранный план на игру.
Все футболисты сборной проявили себя с наилучшей стороны, после отчаяния неудачного матча в Финляндии.
Также наставник сборной добавил, что футболисты понимали, что игра с Украиной - наш последний шанс.
Перед матчем была хорошо изучена украинская сборная и были готовы к активной игре соперника на флангах. Несмотря на сложность матча, мы добились победы.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Нападающий "Милана" и сборной Хорватии Никола Калинич не сможет привнести свой вклад в матче против сборной Украины и Финляндии из-за травмирования.