14:50 14.02.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100160157:labazovych

Сборная Украины встретится с Германией в матче Кубка Федерации

Состоялась жеребьевка плей-офф мировой группы. В итоге сборной Украины в соперники досталась команда Германии. 

Сборная Украины встретится с Германией в матче Кубка Федерации

Об этом стало известно на странице Кубка Федерации в Twitter.

"Сине-желтые" проведут матчевую встречу с Германией 22-23 апреля в гостях", - говорится в сообщении.

Также напомним, что в 2004 году команда Украины проиграла сборной Германии в Ильичевске, в матче плей-офф Мировой группы со счетом 2:3. Тогда судьба каждого из 5 поединков решалась в напряженной борьбе.

В свою очередь Украина вела 2:1, затем лидировала в решающем парном поединке, однако опыт Барбары Риттнер помог немкам победить.

Кроме того, в рейтинге Германия сейчас занимает 6-е место, Украина - 11-е. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка женского тенниса Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (AUS Open).


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив