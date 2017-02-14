Сборная Украины встретится с Германией в матче Кубка Федерации

Об этом стало известно на странице Кубка Федерации в Twitter.

"Сине-желтые" проведут матчевую встречу с Германией 22-23 апреля в гостях", - говорится в сообщении.

Также напомним, что в 2004 году команда Украины проиграла сборной Германии в Ильичевске, в матче плей-офф Мировой группы со счетом 2:3. Тогда судьба каждого из 5 поединков решалась в напряженной борьбе.

В свою очередь Украина вела 2:1, затем лидировала в решающем парном поединке, однако опыт Барбары Риттнер помог немкам победить.

Кроме того, в рейтинге Германия сейчас занимает 6-е место, Украина - 11-е.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка женского тенниса Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (AUS Open).