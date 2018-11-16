Правоохранители задержали украинца, готовившего теракты в Херсоне по заказу РФ

Целью задержанного, по информации ГПУ, была дестабилизация общественной безопасности и запугивание украинского населения и общественных активистов, которые борются со страной-агрессором за восстановление территориальной целостности Украины. Такое задание от спецслужб РФ мужчина получил в мае 2018 года.

В пресс-службе добавили, что он пытался совершить теракт в Херсоне с использованием огнестрельного оружия. Реализовать задуманное ему не удалось. Помимо этого, задержанному приписывают организацию нападения на одного из глав общественного движения по охране порядка и государственной границы "Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области". Представители "Нацкорпуса" утверждают, что активисту должны были причинить телесные повреждения.

14 ноября мужчине выдвинули подозрение в покушении на совершение теракта, подготовке теракта и незаконном обращении с оружием. Днем позже Шевченковский районный суд Киева постановил держать злоумышленника под стражей без права выхода под залог

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в понедельник, 12 ноября, в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник подорвал себя на контрольном пункте полиции недалеко от школы. По данным правоохранительных органов Афганистана, погибли или ранены от 10 до 15 человек. Сообщается что большинство жертв – полицейские.