08:32 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет

За минувшие сутки вторник, 13 ноября, боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом дважды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Во вторник боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет

В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, российские наемные войска обстреливали украинские укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм боевики дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

Вместе с тем наибольшую огневую активность боевики проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалык. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.

По данным украинской разведки два боевика уничтожены и пять ранены.

С начала сегодняшнего дня противник провел один обстрел в районе Красногоровки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Напомним, за минувшие сутки понедельник, 12 ноября, боевики девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом дважды противник применял вооружения, запрещенного минского соглашениями. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил легкое ранение.


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