Власти Смелы просят Гройсмана вмешаться в ситуацию с отоплением

Он намерен просить премьер-министра Владимира Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением, поскольку в городе сложилась катастрофическая ситуация.

Как заявил Цыбко в среду, 14 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов, коммунальщики слили воду из системы отопления.

В Кабмине я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва и сегодня командировали своего городского голову на переговоры в Кабмин. Я буду просить вмешательства председателя правительства Гройсмана относительно ситуации, которая сложилась в городе, - пояснил градоеначальник, добавив, что накануне в Смеле из-за отсутствия отопления митинговали местные жители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в больницу Смелы приостановлена госпитализация. Отмечалось, что отсутствие теплоснабжения связано с невыплатой бывшим поставщиком газа многомиллионных долгов компании Энергоинвест.