В Киеве цены на бензин продолжают снижаться

Согласно недавно полученным сведениям, автозаправки "Автотехсервис" снизили цены на А-92, А-95 и ДТ на 1 грн/л. Литр А-92 бензина стоит 30 грн, А-95 - 31,5 грн, дизтоплива - 31 грн. На столько же упала цена на АЗС Marshal. Там А-92 бензин продают по 29,8 грн/л, А-95 - по 30,8 грн/л, ДТ - 30,5 грн/л, передает enkorr.

Сеть "Нефтек" снизила стоимость топлива на 30 коп./л. Литр А-92 стоит 31,99 грн, А-95 - 32,99 грн, А-95+ - 34,49 грн, ДТ - 32,99 грн. На 33 коп. подешевел А-92, А-95 и дизтопливо в сети "Параллель".

Автозаправки Shell, Chipo, SOCAR, "БРСМ-Нафта", UPG и SUN OIL снизили цену на все виды топлива на 1-80 коп./л.

С начала ноября на 1 грн/л подешевел бензин в сетях WOG и ОККО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские водители устроили протесты по всей Украине против повышения цен на бензин. Одним из организаторов акции является всеукраинское движение АвтоЕвроСила.