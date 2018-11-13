В Львовской области за неделю корью заболели почти 500 человек

При этом среди заболевших 373 детей до 17 лет, большинство из которых в возрастной группе от пяти до девяти лет. Как сообщили в понедельник, 12 ноября, в Львовском областном лабораторном центре, 78% заболевших не были вакцинированы. Также отмечается, что госпитализированы 323 человека.

По данным лабораторного центра, за минувшую неделю в области зарегистрированы 10 вспышек заболевания в общеобразовательных школах, из них 55 школ - во Львове. Больше всего заболевание распространено в Пустомытовском, Яворовском, Перемышлянском, Жолковском, Стрыйском и Дрогобычском районах.

По данным центра, за минувшую неделю вакцинировались от кори 1 308 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Министерстве здравоохранения сообщили, что темпы распространения заболеваемости корью в Украине могут достичь и превысить худший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине в 2006 году.