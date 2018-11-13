В автомобиле, что "ушел под асфальт" в центре Киева находился Суркис, - СМИ

Полиция окружила место провала. Из дыры в асфальте валит пар.

По данным некоторых СМИ, среди пострадавших - украинский бизнесмен Григорий Суркис.

Одни издания сообщают, что под асфальт он провалился на своем Ленд Ровере, https://from-ua.com/news/467093-v-centre-kieva-pod-zemlyu-provalilsya-avtomobil-surkisa-ego-gospitalizirovali-smi.html другие утверждают, что он находился в черном автомобиле такси «Убер».

Так или иначе, машина скорой помощи уже увезла одного из пассажиров провалившегося авто. По словам очевидцев, он был одет в деловой костюм и на момент госпитализации находился в сознании. Водитель автомобиля якобы не пострадал.