18:58 13.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В автомобиле, что "ушел под асфальт" в центре Киева находился Суркис, - СМИ

На перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу теплотрассы и провалился асфальт. Под землей оказался автомобиль, в котором находились люди, сообщают СМИ и очевидцы происшествия в социальных сетях.  

В автомобиле, что

Полиция окружила место провала. Из дыры в асфальте валит пар.

По данным некоторых СМИ, среди пострадавших  - украинский бизнесмен Григорий Суркис.

Одни издания сообщают, что под асфальт он провалился на своем Ленд Ровере, https://from-ua.com/news/467093-v-centre-kieva-pod-zemlyu-provalilsya-avtomobil-surkisa-ego-gospitalizirovali-smi.html  другие утверждают, что он находился в черном автомобиле такси «Убер».

Так или иначе, машина скорой помощи уже увезла одного из пассажиров провалившегося авто. По словам очевидцев, он был  одет в деловой костюм и на момент госпитализации находился в сознании. Водитель автомобиля  якобы не пострадал.


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