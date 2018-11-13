Украина подписала меморандум о сокращении выбросов метана

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Меморандум подразумевает взаимное сокращение неорганизованных выбросов метана в цепочках поставок газа в Украине.

Также отмечается, что целью меморандума является внедрение устойчивых энергетических инвестиций в газовом секторе Украины, которые будут способствовать сокращению выбросов парниковых газов и уменьшению загрязнения воздуха.

Меморандум подписали министр Министерства экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, председатель НАК “Нафтогаз Украин ”Андрей Коболев и директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР Терри МакКаллион.

По словам министра Министерства экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака, меморандум - это важный шаг в рамках выполнения взятых Украиной обязательств пунктов Парижского соглашения в сфере изменения климата.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития предоставил ПАО "Укрзализныця" кредит на сумму 150 млн. долларов.