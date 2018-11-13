Украина подписала меморандум о сокращении выбросов метана

Между Министерством экологии и природных ресурсов Украины, ЕБРР и НАК "Нафтогаз Украины" был подписан Меморандум о сокращении неорганизованных выбросов метана в цепочках поставок газа в Украину.
Cоответствующая информация була опублкивона на Правительственном портале.
Меморандум подразумевает взаимное сокращение неорганизованных выбросов метана в цепочках поставок газа в Украине.
Также отмечается, что целью меморандума является внедрение устойчивых энергетических инвестиций в газовом секторе Украины, которые будут способствовать сокращению выбросов парниковых газов и уменьшению загрязнения воздуха.
Меморандум подписали министр Министерства экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, председатель НАК “Нафтогаз Украин ”Андрей Коболев и директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР Терри МакКаллион.
По словам министра Министерства экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака, меморандум - это важный шаг в рамках выполнения взятых Украиной обязательств пунктов Парижского соглашения в сфере изменения климата.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития предоставил ПАО "Укрзализныця" кредит на сумму 150 млн. долларов.