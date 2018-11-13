08:54 13.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207769:di

Украина подписала меморандум о сокращении выбросов метана

Между Министерством экологии и природных ресурсов Украины, ЕБРР и НАК "Нафтогаз Украины" был подписан Меморандум о сокращении неорганизованных выбросов метана в цепочках поставок газа в Украину.

Украина подписала меморандум о сокращении выбросов метана

Cоответствующая информация була опублкивона на Правительственном портале.

Меморандум подразумевает взаимное сокращение неорганизованных выбросов метана в цепочках поставок газа в Украине.

Также отмечается, что целью меморандума является внедрение устойчивых энергетических инвестиций в газовом секторе Украины, которые будут способствовать сокращению выбросов парниковых газов и уменьшению загрязнения воздуха.

Меморандум подписали министр Министерства экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, председатель НАК “Нафтогаз Украин ”Андрей Коболев и директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР Терри МакКаллион.

По словам министра Министерства экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака, меморандум - это важный шаг в рамках выполнения взятых Украиной обязательств пунктов Парижского соглашения в сфере изменения климата.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития предоставил ПАО "Укрзализныця"  кредит на сумму 150 млн. долларов.


Поделиться
Читайте также:
 
Количество жертв пожаров в Калифорнии достигло 42 человек - ФОТО, ВИДЕО В секторе Газа произошел очередной обстрел - ФОТО В Кривом Роге запустили четыре котельные "Теплоцентрали" ЕС требует от РФ прекратить подпитывать конфликт на Донбассе
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив