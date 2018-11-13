11:15 13.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция начала расследование из-за отопления в Кривом Роге

Полиция во вторник, 13 ноября, открыла уголовное дело по факту срыва начала отопительного сезона в Кривом Роге.

Полиция начала расследование из-за отопления в Кривом Роге

Действия должностных лиц, которые не приняли вовремя решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Правоохранители также пояснили, что дело открыто по статье Уголовного Кодекса Украины служебная небрежность, которая повлекла тяжелые последствия и если вину чиновников будет доказано, им грозит от двух до пяти лет тюремного срока.

Напомним, накануне жители Кривого Рога устроили митинг у здания Криворожгаза с требованием разблокировать подачу газа на все городские котельни. На данный момент запущены только четыре из шести котельни.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня утром народный депутат Константин Павлов заявил, что в Кривом Роге накануне вечером в понедельник, 12 ноября, запустили четыре из шести котельных предприятия "Криворожская теплоцентраль". Еще одна разогревается, а шестая готовится к запуску.


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