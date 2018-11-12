20:32 12.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Шепетовке ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления

В понедельник, 12 ноября, в городе Шепетовка Хмельницкой области объявили чрезвычайное положение.

В Шепетовке ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления

Такое решение принято из-за отсутствия отопления. Местные власти закролют учебные заведения на неопределенное время, поскольку без тепла остались жилые дома, больницы, детские сады и школы города.

Вместе с тем председатель Ассоциации городов Украины, городской голова Киева Виталий Кличко, уже обратился к президенту Петру Порошенко и Кабинету министров с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в этих местах.

Он напомнил, что газ городам, а это уже третий город, где сегодня мерзнут люди, не дает "Нафтогаз".

Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали ее. Но я знаю, как это непросто. Но нас эта проблема коснулась летом. Сегодня же тысячи людей мерзнут. К сожалению, повторяется ситуация, когда руководство "Нафтогаза" занимает не государственную позицию, - отметил Кличко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской совет Кривого Рога в воскресенье, в воскресенье, 11 ноября, объявил вынужденные каникулы в школах и детских садах, обслуживаемых государственным предприятием "Криворожская теплоцентраль". Как пояснила начальник управления образования и науки Криворожского горсовета Татьяна Крипак, такое решение было принято из-за отсутствия отопления в учреждениях. Мы просто вынуждены пойти на этот шаг. Здоровье детей самое дорогое, а максимальная температура в садиках сейчас достигает 14 градусов, - рассказала она.


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