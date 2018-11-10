23:00 10.11.2018 | Общество | Новости
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Ученые советуют офисным клеркам меньше времени проводить в социальных сетях

В Университете Пенсильвании провели первое экспериментальное исследование, которое подтвердило, что отказ от долговременно времяпровождения в социальных сетях существенно улучшает память и настроение на протяжении всего дня. 

Ученые советуют офисным клеркам меньше времени проводить в социальных сетях

Об этом пишет издание Journal of Social and Clinical Psychology.

В эксперименте приняло участие более 145 человек, которых разделил на две группы: первую, продолжавшую вести привычный сетевой образ жизни, и вторую, которая сократила присутствие в социальных сетях, оставив по 10 минут в день.

Исследователи выделили несколько серьезных факторов стресса, которые испытывали участники эксперимента. Ими оказались страх упустит что-то важное, тревога, депрессия и одиночество.

Как сообщалось в "УРА-Информ", специалисты Университета Огайо выяснили, что слишком частое пребывание в закрытом помещении является одной из основных причин развития близорукости у детей.


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